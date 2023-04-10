Подмосковье 10 апреля 2023, 17:27 Жители Подмосковья смогут внести благотворительные пожертвования ветеранам на акции «Красная гвоздика»

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Благотворительный фонд «Память поколений» проведет ежегодную акцию «Красная гвоздика». Жителей Подмосковья пригласили стать участниками и внести вклад в дело помощи ветеранам всех боевых действий.

За время действия акции волонтеры собрали свыше 26 миллионов рублей пожертвований, которые направили на помощь 469 ветеранам.

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Символ красной гвоздики распространят с 20 апреля по 22 июня на улицах и общественных пространствах городов, в том числе во время проведения праздничных мероприятий. Собранные на акции средства пойдут на оказание адресной помощи ветеранам.

Помощь от фонда уже получили 1604 ветерана Подмосковья и восемь учреждений на общую сумму 147,3 миллиона рублей. Всего он помог свыше 17,7 тысячи людям и 104 организациям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в Московской области зарегистрированы 10 миллионов человек.

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