Подмосковье 22 января 2024, 14:53 Жители Подмосковья смогут узнавать о состоянии родных в больнице по телефону Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Поговорить с лечащим врачом родственника и узнать о его состоянии в Подмосковье теперь можно по телефону 122. Такая возможность появилась в 49 стационарах области.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, чтобы получить информацию о родственнике, нужно позвонить по номеру 122 и оставить заявку. Сделать это могут жители старше 18 лет, которые указали данные близкого при госпитализации.

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«Мы запустили в 49 стационарах Подмосковья проект по информированию родственников тех пациентов, кто в настоящий момент проходит лечение в наших стационарах. Получить информацию об их здоровье теперь можно, обратившись в службу „122“ и оставив заявку. Сотрудник стационара или лечащий врач сам свяжется с родственником и ответит на волнующие его вопросы», — сказала она.

При оформлении заявки до 11:00, врач выйдет на связь до 20:00. Если ее оставили после 11:00, в выходной или праздник, то информацию предоставят на следующий рабочий день.

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