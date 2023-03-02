Подмосковье 02 марта 2023, 12:04 Жители Подмосковья смогут узнать все сведения о строящихся домах на сайте Главгосстройнадзора

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Виджет Единого реестра видов контроля появился на сайте Главгосстройнадзора Подмосковья. Он помогает найти все строящиеся объекты региона и узнать их статус.

Виджет аккумулирует реестр объектов по направлениям деятельности ведомства. Найти нужные стройки можно в нескольких разделах, при этом на сайте отражены категории риска — от низкого до чрезвычайно высокого. Так, жители могут найти интересующее здание и узнать его статус.

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Контрольно-надзорную деятельность в строительстве в Подмосковье ведут 15 органов власти. На их сайтах также размещены виджеты ЕРВК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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