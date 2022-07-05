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    05 июля 2022, 12:12

    Жители Подмосковья смогут узнать показания счетчиков с помощью чат-бота

    Александра Перепечаева

    МосОблЕИРЦ запустил чат-бот, при помощи которого абоненты смогут узнать показания приборов учета воды и электричества, а также баланс лицевого счета. Теперь это можно сделать в один клик.

    Жители Подмосковья смогут узнать показания счетчиков с помощью чат-бота

    Бот Федот работает круглосуточно и без выходных. Чтобы воспользоваться им, необходимо нажать на оранжевую иконку на сайте МосОблЕИРЦ и ввести подходящий запрос в диалоговом окне: «Передать показания» или «Узнать баланс лицевого счета». После этого Федот подскажет порядок действий.

    Виртуального помощника будут совершенствовать: скоро он сможет подсказать адреса и часы работы офисов ведомства, а также расскажет, как пользоваться личным кабинетом на сайте.

    Поговорить с представителем МосОблЕИРЦ можно также по номеру телефона 8 (499) 444-01-00 или 8 (496) 245-15-99, в мобильном приложении или на сайте расчетного центра.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об успехах региона в цифровизации госуслуг. Сейчас жителям доступны онлайн 121 федеральная услуга и 380 региональных и муниципальных.