Жители Подмосковья смогут узнать показания счетчиков с помощью чат-бота

МосОблЕИРЦ запустил чат-бот, при помощи которого абоненты смогут узнать показания приборов учета воды и электричества, а также баланс лицевого счета. Теперь это можно сделать в один клик.

Бот Федот работает круглосуточно и без выходных. Чтобы воспользоваться им, необходимо нажать на оранжевую иконку на сайте МосОблЕИРЦ и ввести подходящий запрос в диалоговом окне: «Передать показания» или «Узнать баланс лицевого счета». После этого Федот подскажет порядок действий.

Виртуального помощника будут совершенствовать: скоро он сможет подсказать адреса и часы работы офисов ведомства, а также расскажет, как пользоваться личным кабинетом на сайте.

Поговорить с представителем МосОблЕИРЦ можно также по номеру телефона 8 (499) 444-01-00 или 8 (496) 245-15-99, в мобильном приложении или на сайте расчетного центра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об успехах региона в цифровизации госуслуг. Сейчас жителям доступны онлайн 121 федеральная услуга и 380 региональных и муниципальных.