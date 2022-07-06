Жители Подмосковья смогут узнать об аварийных зданиях на «Доброделе»

Информацию о недостроенных и аварийных объектах в Московской области нанесли на карту портала «Добродел». За несколько секунд пользователи могут получить информацию о каждом из них.

Обновленная версия сервиса «Подмосковные стройки» включает данные об аварийных и недостроенных объектах региона. Новый слой уже доступен на сайте и для пользователей приложения на Android. В скором времени появится версия и для IOS.

«Мы запустили этот сервис в 2019 году. К настоящему времени оцифровали более четырех тысяч объектов строительства: жилые и нежилые дома, социальные объекты, самовольные постройки и другие. Обновленная версия позволит гражданам получать еще больше информации», — рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

На сегодняшний день на «Добродел» занесена информация о 1640 недостроенных и аварийных объектах в Подмосковье. У каждого из них есть карточка с наименованием, точным адресом и фотофиксацией, кроме того, указан планируемый способ и срок его ликвидации. Чтобы получить эти данные, нужно зайти в мобильное приложение «Добродел», выбрать вкладку «Подмосковные стройки» (или в раздел «Стройка» в веб-версии портала), указать слой «Аварийные объекты». На интерактивной карте появятся здания, которые в настоящее время находятся в работе по ликвидации. Найти интересующий объект можно по адресу в поисковой строке. На сегодняшний день в Московской области около 1000 недостроенных или аварийных объектов было взято в работу благодаря обращениям жителей. Из них 40% уже достроили, привели в соответствующий вид или снесли.

«Хочу отметить, что устранение недостроев вызывает повышенный интерес граждан, что вполне объяснимо. Эта тема является социально значимой, каждый хочет проживать в комфортной городской среде», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

С ноября 2017 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье начался важный и масштабный блок работы по ликвидации недостроев, аварийных и самовольно построенных объектов.