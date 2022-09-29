Жители Подмосковья смогут увидеть историю сделанных прививок через «Госуслуги» | 360°

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Жители Подмосковья смогут увидеть историю сделанных прививок через «Госуслуги»

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Информация о прививках стала доступна онлайн в Подмосковье. Узнать о них теперь можно будет через «Госуслуги», рассказали в Мингосуправления региона.

Как сообщила глава ведомства Надежда Куртяник, новый сервис позволит быстро узнать о сделанных прививках в электронном виде. Это позволит сэкономить время и отказаться от похода в поликлинику.

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«С помощью нового сервиса на региональном портале любой житель, который прикреплен к поликлинике Подмосковья, сможет получить доступ к информации о сделанных профилактических прививках полностью в электронном виде. Результат появится в личном кабинете. Также с помощью сервиса можно получить сведения о вакцинации своего ребенка», — рассказала она.

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Информация о прививках необходима для зачисления в школы, колледжи и вузы, при приеме на работу, плановой госпитализации и в других случаях. Получить данные можно через «Госуслуги» в течение трех рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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