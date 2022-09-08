Жители Подмосковья смогут онлайн узнать о стройках рядом с домом | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья смогут онлайн узнать о стройках рядом с домом

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Онлайн-сервис «Стройка рядом с домом» заработал на геопортале Подмосковья. С его помощью жители смогут узнать, какие объекты возводят на том или ином участке или в радиусе трех километров от их жилья. Об этом рассказали в Мособлархитектуре.

При помощи сервиса можно не только узнать, какой строится объект, но и уточнить сроки завершения работ. Для этого нужно ввести адрес или кадастровый номер участка либо использовать цифровую карту.

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Глава ведомства Владислав Гордиенко отметил, что геопортал помогает инвесторам и жителям региона удобно получать информацию о градостроительстве. Он рассказал, что сервис «Стройка рядом с домом» использовали уже 70 тысяч раз с начала года, а за все время его работы было получено почти 300 тысяч обращений.

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«Доступный на геопортале сервис „Стройка рядом с домом“ позволяет в режиме онлайн узнать, что строят по соседству, где будут расположены, к примеру, социальные объекты», — отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье запланировало привлечь триллион рублей инвестиций за год. С января в бюджет региона уже поступило 500 миллиардов.

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