Жители Подмосковья смогут узнать о стройках рядом с домом онлайн

В Подмосковье у жителей есть возможность узнать, что и где строится в области, какие новые здания там появятся в ближайшее время. В регионе работает онлайн-сервис «Стройка рядом с домом». На нем люди могут посмотреть, где именно собираются возвести новую школу или поликлинику, когда неподалеку откроется новый торговый центр.

«Сервис с понятным и интуитивным интерфейсом продолжает набирать популярность. С начала 2022 года к нему обратились 53 тысячи раз. Подобная статистика говорит о том, что открытый градостроительный ресурс отвечает на современный запрос пользователей, которые хотят иметь оперативный доступ к актуальной информации», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Можно с комфортом посмотреть, что именно возводится на конкретном земельном участке или же примерно в трех километрах от него. Сервис полностью бесплатный, на нем выдаются данные о том, что это будет за объект и в какой стадии строительства он находится сейчас. Можно ввести или адрес, или кадастровый номер. Фотографии можно найти при помощи цифровой карты. С внедрением такого сервиса у жителей пропала необходимость обращаться в ведомства с запросами, чтобы им объяснили, что именно строится рядом с их домом.

Ранее стало известно, что в Лобне уже до конца этого года завершится одна из самых масштабных строек — строительство Северного обхода Лобни. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев недавно посетил этот участок и убедился, что все работы идут по графику.