Жители Подмосковья смогут узнать о сроках ремонта детских площадок на специальных стикерах

В Главном управлении содержания территорий Подмосковья предложили новый способ информирования жителей о сроках проведения ремонта на детских площадках. Теперь дети и родители увидят эту информацию на ярких наклейках.

Как рассказала руководитель ГУСТа области Светлана Аипова, безопасность детей на игровых площадках остается в приоритете. Теперь ребята и их родители смогут легко и быстро узнать, когда отремонтируют игровые элементы или резиновое покрытие. На стикерах будут надписи: «Все знают, что я поломался. Меня скоро починят!», «На мне бегали, прыгали, играли, и я немного устал, дайте мне отдохнуть, скоро меня починят!» Их уже разместили по 42 адресам в 20 городских округах.

«Надеемся, что наклейки, выполненные в виде облачка и заплатки, будут дополнительным ярким акцентом и в то же время „сообщат“ родителям важную информацию. Сейчас полезные наклейки уже размещены по 42 адресам в 20 городских округах. Лидируют Люберцы, где наклейки размещены на 14 ДИП. В ближайшее время стикеры появятся на каждой площадке, элементы которой нужно заменить или отремонтировать», — рассказала Аипова.

Всего на территории Подмосковья более 14 тысяч детских площадок. Из них на 1040 необходимо устранить поломки и дефекты.