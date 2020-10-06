Жители Подмосковья смогут узнать о праве на социальную помощь в МФЦ

В подмосковных МФЦ появилась новая услуга. Теперь жители региона могут узнать о положенной им социальной помощи за один день. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Если у жителя Подмосковья есть право на получение социальной помощи, то он может узнать о нем в ближайшем офисе МФЦ. Там сотрудники выдадут справку о праве на льготный проезд, бесплатные лекарства и медицинские изделия, получение путевки в санаторий.

Услуга оказывается в день обращения.

«Справка о праве на получение набора социальных услуг — это выписка, где указано, по какой категории и на какой срок заявителю установлена ежемесячная выплата и на какие социальные услуги он имеет право в текущем году. Благодаря переходу с бумажного документооборота на электронное взаимодействие между МФЦ и Пенсионным Фондом России срок оказания услуги в наших многофункциональных центрах сократился с одного месяца до одного дня», — пояснил министр государственного правления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что для получения услуги с собой нужно взять только паспорт. Воспользоваться услугой могут люди, которые постоянно живут в России и относятся к федеральным льготным категориям: инвалиды; дети-инвалиды; ветераны и члены их семей; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; пострадавшие от воздействия радиации.

Данную справку можно получить и онлайн на федеральном портале государственных услуг.