11 мая 2023, 12:06
Жители Подмосковья смогут узнать о плановых отключениях горячей воды на «Доброделе»
«Добродел» напомнит жителям о плановых отключениях горячей воды в Подмосковье. При желании, пользователи портала смогут получать напоминания на телефон и почту.
За три года сервисом по сезонным отключениям горячей воды воспользовались уже более 38 тысяч человек.
Реклама
«Пользователи могут подключить уведомления о том, когда в доме будут проходить профилактические работы. Напоминание направят на телефон и электронную почту за неделю и за один день до отключения воды», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Для активации подписки нужно перейти в раздел «Отключение горячей воды» в настройках, ввести адрес дома и нажать на кнопку «Подписаться».
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Добродел
Реклама
Реклама