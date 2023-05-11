Подмосковье 11 мая 2023, 12:06 Жители Подмосковья смогут узнать о плановых отключениях горячей воды на «Доброделе» Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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«Добродел» напомнит жителям о плановых отключениях горячей воды в Подмосковье. При желании, пользователи портала смогут получать напоминания на телефон и почту.

За три года сервисом по сезонным отключениям горячей воды воспользовались уже более 38 тысяч человек.

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«Пользователи могут подключить уведомления о том, когда в доме будут проходить профилактические работы. Напоминание направят на телефон и электронную почту за неделю и за один день до отключения воды», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Для активации подписки нужно перейти в раздел «Отключение горячей воды» в настройках, ввести адрес дома и нажать на кнопку «Подписаться».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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