Подмосковье 21 июня 2023, 10:41 Жители Подмосковья смогут узнать о планах по благоустройству благодаря «Доброделу»

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Жители Подмосковья теперь могут узнать о планах по благоустройству на портале «Добродел». Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

«Для жителей Подмосковья цифровые технологии — это уже привычная вещь. Они внедряются в сервисы и госуслуги, а искусственный интеллект помогает решать задачи в разы быстрее», — заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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С помощью модуля «Планы благоустройства» жители могут не только ознакомиться с актуальными сведениями по преображению территорий, но и отслеживать график выполнения работ — ремонт дорог, строительство тротуаров, устройство детских площадок и многое другое.

Порталом пользуются почти три миллиона человек. Также для удобства жителей создали мобильное приложение. Недавно дизайнер Артемий Лебедев представил губернатору Андрею Воробьеву ребрендинг «Добродела». Обновленный портал продемонстрировали на ПМЭФ. Его символом стала уточка, составленная из двух букв D, что расшифровывается как «добрые дела».

Обновленное мобильное приложение уже доступно в AppStore и GooglePlay.

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