Жители Подмосковья смогут узнать о положенных им льготах на госуслугах

Раздел социальной поддержки упростили на госуслугах Подмосковья. Жители могут узнать про все положенные им льготы в один клик. Для этого сформировали восемь комплексных категорий, каждая из которых относится к конкретному этапу жизни.

Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. По его словам, на сайте обновили раздел про соцподдержку, разделив его на комплексы «Скоро в школу», «Безработные», «Инвалидность», «Пенсия», «Многодетная семья» и так далее.

Наша цель — поддержать тех, кто нуждается в помощи, чтобы они узнали о положенных им мерах поддержки Максим Рымар.

Он рассказал, что в Московской области большой пакет льгот, в числе которых обеспечение бесплатным проездом, выдача путевок, субсидий на оплату ЖКУ и не только.

Комплексы услуг доступны по ссылке. Кроме того, на портале Подмосковья можно онлайн узнать все о положенных льготах с помощью экспертной системы.