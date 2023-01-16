Подмосковье 16 января 2023, 16:24 Жители Подмосковья смогут узнать новую кадастровую стоимость домов и квартир до ее утверждения

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Кадастровую оценку проведут в 2023 году в Подмосковье для 9,1 миллиона объектов недвижимости. Жители смогут узнать новую стоимость домов до ее утверждения онлайн. Об этом сообщили в Минимуществе региона.

Работу проведет Центр кадастровой оценки. По словам зампреда региона Анны Кротовой, в прошлом году кадастровую оценку провели для 4,1 миллиона земельных участков. В этом году она затронет 9,1 миллиона объектов.

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Прошлая кадастровая оценка проводилась в области в 2018 году. Тогда пересмотрели стоимость 8,4 миллиона зданий. За это время их число выросло на 0,7 миллиона.

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«Исходя из результатов кадастровой оценки, новые налоговые уведомления нашим жителям придут за земельные участки в 2024 году, а за объекты капитального строительства — в 2025 году», — сказала Анна Кротова.

Глава Минимущества области Наталья Адигамова добавила, что собственники могут узнать новую кадастровую стоимость до ее утверждения. Промежуточные результаты опубликуют в фонде Росреестра и на сайте ЦКО. Также они проверят правильность данных и подадут замечания в случае ошибок.

«По результатам рассмотрения кадастровая стоимость может быть пересчитана как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Далее будет подготовлен итоговый отчет о кадастровой оценке и утверждены результаты, которые вступят в силу с января 2024 года», — добавила глава министерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном сокращении числа заброшенных строек в Подмосковье. Это удалось сделать благодаря обращениям жителей на портале «Добродел».