Жители Подмосковья смогут увидеть солнечное затмение 25 октября | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 10:56 Жители Подмосковья смогут увидеть солнечное затмение 25 октября

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Солнечное затмение произойдет в Подмосковье днем 25 октября. Оно начнется в 12:25 и завершится в 14:51, сообщили астрологи.

Максимальная фаза затмения наступит в 13:39. Однако оно не будет полным — Луна скроет лишь часть Солнца. В это время жители Подмосковья смогут оторваться от работы и посмотреть на уникальное природное явление.

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