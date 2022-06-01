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    01 июня 2022, 19:36

    Жители Подмосковья смогут увидеть адреса пляжей на онлайн-карте

    Анастасия Аброськина

    Интерактивная карта с пляжами появилась в Подмосковье. На территории региона 212 мест отдыха у воды. Жители и гости смогут онлайн найти их адреса.

    Жители Подмосковья смогут увидеть адреса пляжей на онлайн-карте | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что увидеть список всех пляжей можно по ссылке.

    Для удобства наших жителей и гостей мы подготовили интерактивную карту пляжей

    Михаил Хайкин.

    Самые популярные пляжи Московской области находятся в 35 городских округах. Это современные зоны отдыха с кабинками для переодевания, урнами, спасательными вышками.

    Жители Подмосковья смогут увидеть адреса пляжей на онлайн-карте | Изображение 2

    Сейчас в Подмосковье подготовили 32 пляжа. Остальные облагородят в течение нескольких недель.

    Обустроят площадки для пляжного волейбола и завезут при необходимости белый песок.

    Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.