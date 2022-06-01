Жители Подмосковья смогут увидеть адреса пляжей на онлайн-карте
Интерактивная карта с пляжами появилась в Подмосковье. На территории региона 212 мест отдыха у воды. Жители и гости смогут онлайн найти их адреса.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что увидеть список всех пляжей можно по ссылке.
Для удобства наших жителей и гостей мы подготовили интерактивную карту пляжей
Михаил Хайкин.
Самые популярные пляжи Московской области находятся в 35 городских округах. Это современные зоны отдыха с кабинками для переодевания, урнами, спасательными вышками.
Сейчас в Подмосковье подготовили 32 пляжа. Остальные облагородят в течение нескольких недель.
Обустроят площадки для пляжного волейбола и завезут при необходимости белый песок.
Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.