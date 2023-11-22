Подмосковье 22 ноября 2023, 10:48 Жители Подмосковья смогут стать соавторами «Атласа птиц» А. Исабеков

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Зоологический музей МГУ возглавляет проект создания «Атласа птиц Московской области». К работе привлекают всех зоологов — любителей и профессиональных орнитологов.

«Это чрезвычайно важная работа, она способствует разработке мероприятий по изучению популяций видов птиц в регионе и поддержанию их численности», — отметил министр экологии Московской области Тихон Фирсов.

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С правилами участия в создании «Атласа птиц» можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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