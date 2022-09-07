Жители Подмосковья смогут согласовать перепланировку помещений онлайн | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 14:46 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья смогут согласовать перепланировку помещений онлайн

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Согласовать переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений Подмосковья теперь можно бесплатно в электронном виде на региональном портале госуслуг. Для удобства заявителей были сокращены сроки предоставления услуги.

Этой весной Мособлархитектура сократила сроки предоставления услуги согласования перепланировки и переустройства помещений. Оказание услуги проходит в два этапа. Этап согласования проекта перепланировки составляет восемь рабочих дней. Подтверждение завершения работ и получение акта приемочной комиссии займет еще восемь рабочих дней.

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«Перепланировка дает правообладателю квартиры или нежилого помещения возможность по изменению ее характеристик для более эффективного и удобного использования площади. Данная услуга в Подмосковье весьма востребована, в год за ней обращаются порядка 12 тысяч жителей и предпринимателей. С начала текущего года за согласованием перепланировки уже обратились порядка 7,2 тысячи человек, что на 10% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Благодаря переводу услуги в электронный вид она стала более удобной и прозрачной для заявителей, за консультацией по порядку ее оказания можно обратиться в Мособлархитектуру», — рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Согласовывать перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах в электронном виде стало возможным в Подмосковье с 2021 года.

В данный момент на нежилые помещения приходится 20% заявок от общего их числа. Услугу оптимизировали с целью создания комфортных условий для развития малого бизнеса в сфере услуг и стрит-ретейла в жилых микрорайонах.

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