Жители Подмосковья смогут следить за отключениями газа и электричества на интерактивной карте

Жители Подмосковья могут следить за отключениями горячей и холодной воды на карте ресурсообеспечения домов. С первой половины 2021 года на ней появится информация об отключениях газа и электричества. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Со следующего года жители Подмосковья смогут узнать, что и на сколько отключат в доме онлайн. Уже в первом полугодии 2021 года на карте появятся данные по электроэнергии, газу и отоплению. Соответствующие значки и фильтры уже появились на странице карты в интернете.

«В 2021 году на карте будут отображаться отключения уже по всем видам ресурсов», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Чтобы вовремя узнавать актуальную информацию об отключениях, можно подписаться на карту. Тогда за 30, семь и один день до начала плановых работ вам придет уведомление. Чтобы их получать, нужно войти в интерактивную карту МКД; выбрать свой адрес, узнать информацию, подписаться на оповещения, подписаться на новости с компьютера или через мобильное приложение «Добродел».

Также уведомления можно получить в Telegram. Для этого нужно подписаться через бот «ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ МО».

С начала запуска сервиса в мае этого года картой воспользовались свыше 850 тысяч человек. На получение уведомлений подписались более пяти тысяч жителей.

Московская область стала первым регионом, где появился такой сервис информирования жителей.

На карте отображаются все 53,8 тысячи многоквартирных домов региона. У пользователей есть возможность поиска по округу, улице и номеру дома.