Жители Подмосковья смогут сэкономить на газе в период пандемии

Решение приняли в Мособлгазе. Так, сэкономить средства благодаря доверительному платежу удастся в случае, если баланс на счету смарт-карты составит менее двух тысяч рублей.

Новую меру поддержки можно будет получить не выходя из дома. Достаточно позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 200-24-09 или подать обращение в «Личном кабинете» на сайте.

Для безусловной безопасности наших жителей принято решение: клиентам, использующим приборы учета со смарт-картами, предоставить возможность беспроцентного кредита по оплате за газ на срок от трех месяцев и более в зависимости от потребления Игорь Баранов генеральный директор АО «Мособлгаз».

Он уточнил, что Мособлгаз оплатит стоимость потребленного газа вместо клиента. Когда всеобщий режим самоизоляции в области будет снят, жителям не придется гасить проценты.

Кроме того, сотрудники компании начали бесплатно выезжать на дом к абонентам для пополнения их смарт-карт. В «Мособлгазе» сформировали 76 бригад, но их количество могут увеличить. Специалистов проинструктировали о мерах безопасности и необходимости использовать индивидуальные средства защиты, препятствующие распространению коронавируса.