Жители Подмосковья смогут сделать сюрприз детям из Донбасса на акции «Дарим вместе»

Благотворительная акция «Дарим вместе» проходит по всей России. Ее задача — поддержать детей, эвакуированных из Донбасса. Сотни ребят приняли и в Московской области. Все желающие могут поучаствовать в организации поздравлений с днем рождения.

Для этого жители могут открыть сайт акции даримвместе.рф и отправить любую сумму пожертвования. Эти деньги помогут организаторам подготовить сюрпризы для ребят.

Все сведения о приобретенных вещах и их транспортировке разместят в социальных сетях акции. Ребята загадают ко дню рождения подарок стоимостью до пяти тысяч рублей.

Сам сюрприз может быть разным — от игрушек, спортивного инвентаря и музыкальных инструментов до цифровой техники и билетов на мероприятия.

Акцию проводят для детей в возрасте от одного года до 17 лет включительно. Чтобы порадовать их, регистрироваться на сайте не нужно. Достаточно ввести имя, фамилию, отчество, адрес электронной почты для обратной связи.

Беженцев из Донбасса активно поддерживают в Подмосковье. Детям тоже уделяют особое внимание, помогая им вернуться к мирной жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.