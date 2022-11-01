Жители Подмосковья смогут сдавать макулатуру и пластик в офисах единого расчетного центра | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 11:12 Жители Подмосковья смогут сдавать макулатуру и пластик в офисах единого расчетного центра

Читать 360tv в

МосОблЕИРЦ запустил экологический проект по раздельному сбору мусора. Контейнеры для приема бумаги и пластика установят в офисах компании, а участников акции поощрят полезными бонусами.

Первые сборники для сырья уже установлены в клиентских офисах в Балашихе, Ивантеевке, Мытищах, Фрязине и Щелкове. В дальнейшем такие контейнеры появятся и в других центрах. Здесь будут принимать макулатуру и пластик.

Реклама

«Это две трети от всех коммунальных отходов. Сортировка и переработка мусора сокращает вредные выбросы в атмосферу, предупреждает загрязнение воды и почвы», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реклама

Переработка одной тонны макулатуры сохраняет 20 деревьев и экономит 20 тысяч литров воды. Из такой бумаги производят картон, строительные и изоляционные материалы. Из пластиковых бутылок делают канцтовары, упаковку, мебель, даже одежду и обувь.

Каждый, кто сдаст бумагу или пластик в МосОблЕИРЦ, сможет получить купон на бесплатный вывоз крупной бытовой техники, металлических дверей или стальной ванны. Клиент также сможет выбрать в качестве поощрения скидку 15% на вывоз и переработку мягкой мебели. Чтобы получить бонус, нужно направить фото сдачи мусора на почту reklama@mosobleirc.ru. Ответным письмом на вашу электронную почту придет купон на скидку.

Также в Подмосковье продолжается кампания по сбору пластика и жести через специальные устройства-приемники. За неделю установили еще несколько новых аппаратов, которые собирают жестяные банки и пластиковые бутылки для дальнейшей переработки. Старт проекту по сбору чистого вторичного сырья через фандоматы в 2021 году дал губернатор региона Андрей Воробьев.