Жители Подмосковья смогут сдать бутылки и банки в экопункте физкультурно-оздоровительного комплекса

В Московской области установили еще три экопункта компании «РТ-Инвест». Теперь ими можно пользоваться не только в парках, школах и на улицах, но и в МФЦ, а также в физкультурно-оздоровительном комплексе.

В образовательных учреждениях экопунктов тоже стало больше — теперь их 104. До конца этого года компания-производитель планирует установить 564 автомата по приему алюминия и пластика.

Проект по сбору вторсырья распространился в 10 городах Подмосковья: Королеве, Красногорске, Балашихе, Химках, Долгопрудном, Мытищах, Домодедове, Подольске, Видном и Люберцах. За два месяца специалисты установили 123 экопункта. За все время устройства собрали уже более 140 000 бутылок из пластика и алюминиевых банок.

Аппараты «РТ-Инвест» подключены к системе мониторинга, поэтому сырье из экопунктов вывозится своевременно. Ресурсы собираются и отвозятся на производство других товаров. Из бывших алюминиевых банок делают автодетали и столовые приборы. Полимеры используют при создании синтетической ткани и утеплителей для зимней одежды.

Производители пунктов обещают внедрить систему скидок и бонусов для тех, кто пользуется экологической новинкой. Сейчас подобную мотивационную акцию запустили в школах Подмосковья — в конце этого года торжественно наградят 10 учеников, которые сдадут больше всего тары.