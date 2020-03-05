Жители Подмосковья высказались, как улучшить жизнь в регионе. На их запросы выделили 250 млн рублей
Согласно принятому закону «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2020 год» на местах будут распределять деньги, направленные на финансирование приоритетных для жителей области вопросов.
На 250 миллионов рублей проведут примерно 440 мероприятий в сфере здравоохранения, образования, спорта и культуры. Запросы на них получены при личных встречах депутатов с жителями, а также обозначены в обращениях, поступивших в Мособлдуму.
Также депутаты Мособлдумы направили в Госдуму инициативу по внесению изменений в Жилищный кодекс РФ. Она позволит контролировать работу управляющих компаний. Так, органы государственной власти смогут установить нормы и требования к материально-технической базе УК. Также управляющие компании должны будут получить лицензии для работы.
Принятие данного законопроекта позволит ужесточить требования к управляющим организациям, повысить качество управления многоквартирными домами, предупредить возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан.
Помимо этого, принятие закона в дальнейшем повысит эффективность лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами и имидж управляющих организаций перед собственниками и нанимателями жилых помещений.