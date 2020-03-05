Жители Подмосковья высказались, как улучшить жизнь в регионе. На их запросы выделили 250 млн рублей

Депутаты Мособлдумы приняли закон, согласно которому будут распределять средства, выделенные на финансирование приоритетных для жителей вопросов. Всего на эти цели выделено 250 миллионов рублей.

Согласно принятому закону «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2020 год» на местах будут распределять деньги, направленные на финансирование приоритетных для жителей области вопросов.

На 250 миллионов рублей проведут примерно 440 мероприятий в сфере здравоохранения, образования, спорта и культуры. Запросы на них получены при личных встречах депутатов с жителями, а также обозначены в обращениях, поступивших в Мособлдуму.

Также депутаты Мособлдумы направили в Госдуму инициативу по внесению изменений в Жилищный кодекс РФ. Она позволит контролировать работу управляющих компаний. Так, органы государственной власти смогут установить нормы и требования к материально-технической базе УК. Также управляющие компании должны будут получить лицензии для работы.

Принятие данного законопроекта позволит ужесточить требования к управляющим организациям, повысить качество управления многоквартирными домами, предупредить возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Помимо этого, принятие закона в дальнейшем повысит эффективность лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами и имидж управляющих организаций перед собственниками и нанимателями жилых помещений.