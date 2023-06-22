Подмосковье 22 июня 2023, 17:09 Жители Подмосковья смогут проверять качество пивной продукции по штрих-кодам с октября

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Жители Подмосковья смогут самостоятельно проверять качество пива, сидра, медовухи и другой пивной продукции по штрих-коду. С 1 октября начнется маркировка напитков в пластиковой и стеклянной таре, а с 15 января 2024 года — и в других видах упаковки. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С помощью мобильного приложения „Честный знак“ жители смогут самостоятельно провести „народный контроль“ и проверить легальность продукции в магазине, а в случае нарушений, сообщить об этом в контролирующие органы через портал „Добродел“», — заявил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он также отметил, что с 2025 года продажа не маркированного пива будет запрещена по всей стране. Работа будет проводиться следующим образом: при получении партии товара от производителя, поставщик считывает коды с упаковки специальным сканером и сверяет с кодами в электронных документах. Если информация подтверждает заявленную, соответствующая отметка появляется в системе «Честный знак».

«Новая система позволит вести дистанционный контроль качества продукции, делая прозрачным весь путь товара от производителя до магазина», — заключил Филимонов.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что мобильные торговые точки в парках и других местах отдыха региона необходимо привести к единому стандарту. Для их открытия предприниматели смогут получить разрешение в электронном виде по упрощенной системе.

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