Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках

Теперь тысячи жителей Московской области смогут проверить состояние своего здоровья на территории парков и скверов. В прошлые выходные на выезде трудились врачи сразу в 13 городских округах. Подобная акция в регионе проходит уже во второй раз.

«Жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови. Всего за время проведения обеих акций врачи осмотрели 897 человек», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что далеко не каждый житель региона имеет возможность посетить врача в будние дни. В парке же медики работают по выходным, и в хорошую погоду отлично сочетать посещение доктора и приятную и полезную прогулку. По словам Стригунковой, опыт показывает, что такой формат посещения врачей уже очень зарекомендовал себя, он нравится жителям.

Результаты осмотра иногда готовы не сразу. Они в течение нескольких дней приходят в личный кабинет пациента на «Госуслугах».

А соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис для заботы о женском здоровье. На платформе «Здоровье ВКонтакте» появился «Женский дневник», позволяющий женской аудитории соцсети следить за самочувствием и даже планировать беременность.