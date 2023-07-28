Подмосковье 28 июля 2023, 15:48 Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках 29 и 30 июля Фото: unsplash.com

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В эти выходные, 29 и 30 июля, в Подмосковье пройдет акция «Проверь здоровье в парке». Обследование можно будет пройти в 21 общественной зоне в Ленинском, Подольске, Щёлкове, Коломне, Химках и других округах, сообщили в Минздраве региона.

«Такой возможностью воспользовались более четырех тысяч человек», — рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Местные жители смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. Если медики заметят отклонение, то пациента направят для детального обследования в поликлинику.

С собой следует взять паспорт и полис ОМС. Результаты осмотра придут в личный кабинет на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения Московской области. Сейчас в регионе живут 10 миллионов человек.

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