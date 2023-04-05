Подмосковье 05 апреля 2023, 18:29 Жители Подмосковья смогут проверить свои знания на онлайн-экзамене по ПДД auto.ru

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Все желающие моут проверить свои знания в области ПДД с помощью онлайн-экзамена до 31 мая. Его можно пройти на портале Авто.ру.

Вопросы экзамена подготовлены с учетом последних изменений в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта 2023 года. Участники тестирования могут выбрать категорию — пешком, на самокате или автомобиле. Для каждого раздела — свои вопросы.

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В Минтрансе Подмосковья отметили, что подобные экзамены положительно сказываются на информированности участников дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в округе пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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