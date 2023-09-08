Подмосковье 08 сентября 2023, 09:33 Жители Подмосковья смогут проверить свои цифровые навыки на всероссийском диктанте Unsplash

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Акция «Цифровой диктант» пройдет в Подмосковье с 29 сентября по 15 октября. Жители региона могут определить свой уровень грамотности в сфере современных технологий. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

«Акция направлена на измерение уровня цифровой грамотности пользователей российского сегмента интернета. Принять участие может любой житель Подмосковья в возрасте от семи лет», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Тестирование пройдет в онлайн-формате на сайте проекта. Вопросы будут разными для участников разного возраста. Их разделили на четыре смысловых блока. Один посвящен знаниям устройств, базовых программ и приложений. Другой — работе с соцсетями и онлайн-сервисами. Третий — защите персональных данных. Четвертый — использованию искусственного интеллекта и умных голосовых помощников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

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