Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парке на выходных

В ближайшие выходные, 18 и 19 июня, по всему Подмосковью будут работать выездные бригады врачей. Они начнут осматривать пациентов на территории парков. У людей появится возможность одновременно прогуляться и отдохнуть, а также проверить свое здоровье.

В эти выходные бригады врачей будут работать в 20 городских округах: в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Домодедове, Зарайске, Ивантеевке, Кашире, Клину, Королеве, Люберцах, Ногинске, Одинцове, Озерах, Протвине, Раменском, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Чехове и Электростали.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, уже понятно, что многие жители региона положительно относятся к такой инициативе. Далеко не каждый может найти время в будние дни, чтобы посетить поликлинику. В выходные, а тем более в парке, сделать это гораздо удобнее и приятнее.

«За предыдущие две недели в выходные свое здоровье проверили почти 900 человек. Такая акция особенно удобна для людей, которые по каким-либо причинам не могут пройти осмотр у врачей в будни, а в выходные в парке у них теперь есть возможность совместить прогулку и заботу о своем здоровье», — сказала Светлана Стригункова.

В парке бригады врачей могут померит давление, сделать ЭКГ, забрать общий анализ крови и провести некоторые другие обследования. Результаты будут известны не сиюминутно: чуть позже они придут в личный кабинет пациента на портале госуслуг. Предварительная запись для такого посещения не нужна. Достаточно просто взять с собой паспорт и медицинский полис. Если будут выявлены какие-то проблемы со здоровьем, человека пригласят на более глубокую диагностику.