Подмосковье 23 июня 2023, 16:20 Жители Подмосковья смогут проконсультироваться с омбудсменом по правам человека по видеосвязи Фотограф Антон Чернов

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Жители Подмосковья смогут получить консультации от уполномоченного по правам человека Ирины Фаевской по видеосвязи. Для этого необходимо записаться на дистанционный прием через «Госуслуги».

«Для удобства наших жителей мы проработали вопрос с МФЦ и договорились проводить на их площадках дистанционное консультирование. Записаться на консультацию очень просто с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области», — отметила Фаевская.

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В назначенный день заявителю необходимо прийти в МФЦ, где состоится видеозвонок. Жителям помогут решить такие вопросы, как: предоставление ЖКУ, право на обращение и доступ к информации, получение медпомощи и многое другое.

Получение госуслуг в цифровом виде сократило число визитов в МФЦ за год почти в пять раз. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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