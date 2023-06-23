23 июня 2023, 16:20
Жители Подмосковья смогут проконсультироваться с омбудсменом по правам человека по видеосвязи
Жители Подмосковья смогут получить консультации от уполномоченного по правам человека Ирины Фаевской по видеосвязи. Для этого необходимо записаться на дистанционный прием через «Госуслуги».
«Для удобства наших жителей мы проработали вопрос с МФЦ и договорились проводить на их площадках дистанционное консультирование. Записаться на консультацию очень просто с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области», — отметила Фаевская.
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В назначенный день заявителю необходимо прийти в МФЦ, где состоится видеозвонок. Жителям помогут решить такие вопросы, как: предоставление ЖКУ, право на обращение и доступ к информации, получение медпомощи и многое другое.
Получение госуслуг в цифровом виде сократило число визитов в МФЦ за год почти в пять раз. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
МФЦ
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