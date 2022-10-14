Опрос об улучшении экологических акций по посадке деревьев запустили в Подмосковье | 360°

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Опрос об улучшении экологических акций по посадке деревьев запустили в Подмосковье

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Акции по посадке деревьев проходят в Подмосковье ежегодно. Комитет лесного хозяйства региона пригласил жителей пройти опрос, чтобы сделать их лучше и интереснее.

Этой весной в Подмосковье состоялись акции «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево», благодаря чему жители смогли внести свой вклад в восстановление лесов и озеленение региона. Мероприятия могут стать интереснее — для этого желающие могут пройти опрос. Ответы помогут определить направление развития общественных акций.

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Опрос доступен на сайте Комлесхоза по виджету «Мой выбор, Моё будущее».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев показал на всероссийской выставке лучшие достижения аграриев Подмосковья. Производители региона лидируют в стране по сыру, творогу, йогуртам, макаронам, мороженому, мясным и кондитерским изделиям.

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