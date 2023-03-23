Подмосковье 23 марта 2023, 11:04 Жители Подмосковья смогут пройти лечение в областном госпитале в Солнечногорске по направлению из поликлиники

Читать 360tv в

Жители региона смогут пройти лечение в Московском областном госпитале для ветеранов войн в Солнечногорске. Для этого не обязательно быть ветераном, достаточно просто получить направление в своей поликлинике.

Пациенты Московского областного госпиталя для ветеранов войн проходят полный комплекс обследований. Здесь работает множество узкопрофильных специалистов по направлениям кардиология и неврология, ортопедия и травмотология, сосудистая хирургия, гастроэнторология, эндокринология и другим. Есть лечебная физкультура, физиотерапия, когнитивные тренинги для пациентов.

Реклама

Также в госпитале проводят остеоденситометрию — определяют плотность костей. Такая процедура доступна далеко не в каждом медучреждении Подмосковья. Она позволяет выявить остеопороз и предотвратить переломы.

Реклама

«За год у нас проходит где-то порядка трех тысяч пациентов. Это не только, конечно, через наше отделение, в целом — через госпиталь», — рассказала врач высшей категории, заведующая гериатрическим отделением Московского областного госпиталя для ветеранов войн Светлана Свинина.

Среди пациентов госпиталя — 82-летняя пенсионерка из Мытищ Елена Рахманина. В местной поликлинике ей предложили пройти лечение в Солнечногорске. И пациентка, и ее 10 подруг, которых она позвала с собой, остались всем довольны.

«Кормят четыре или пять раз в день. Все время что-то несут, то кефирчик, то яблочко, то еще что-то такое. Мы дома так не кушаем, нас здесь балуют», — рассказала пациентка Московского областного госпиталя для ветеранов войн Елена Рахманина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медицинские организации региона получат 39 новых автомобилей для оперативной помощи пациентам в 2023 году. Это так называемые неотложки. В отличие от машин скорой помощи, они необходимы в ситуациях, когда есть острые боли, но нет угроз для жизни пациента.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».