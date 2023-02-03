Подмосковье 03 февраля 2023, 10:32 Жители Подмосковья смогут пройти бесплатную диагностику рака в Домодедове в выходные

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Всемирный день борьбы против рака отметят 4 февраля. В этот день в парке «Елочки» в Домодедове онкологи проведут бесплатную диагностику для всех желающих.

Пройти бесплатный онкоскрининг могут жители старше 18 лет. Их проверят на самые распространенные виды рака. Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что желающие смогут пройти маммографию, флюорографию, УЗИ почек, щитовидной железы и другие исследования.

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«В лечении злокачественных новообразований огромную роль играет своевременная диагностика. Мы понимаем, что в будние дни у многих нет возможности дойти до поликлиники и проверить здоровье», — отметила она.

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В парке будут работать мобильные флюорограф и маммограф. Для участия в акции необходимо иметь с собой полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о положительных изменениях в больницах Подмосковья. Он напомнил, что в регионе идет строительство новых поликлиник, модернизация действующих медицинских учреждений, а также увеличиваются закупки современного оборудования.

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