Жители Подмосковья смогут пройти бесплатное переобучение на новую профессию

В Московской области те, кто рискует быть уволенным или уже потерял работу, предпенсионеры, молодые люди до 35 лет и мамы в декрете имеют возможность пройти бесплатное обучение новой специальности. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Наши программы формируются с учетом запроса рынка труда на передовые профессии, поэтому мы постараемся помочь каждому обрести востребованную профессию в нашем регионе», — отметила Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что обучение организуют в рамках президентского проекта «Демография».

Чтобы записаться на программу, достаточно заполнить электронное заявление на портале «Работа России».

По завершении учебы выдается официальный документ о квалификации. В прошлом году переобучение в Подмосковье прошли свыше 5,5 тысячи человек, уточнила Ирина Каклюгина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона следить за реализацией госпрограмм и поддержкой населения.