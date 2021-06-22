Жители Подмосковья смогут проголосовать за территории без застройки в своем городе

В Московской области стартовало голосование за территории без застройки. Жители смогут выбрать «зеленые зоны» на портале «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.

Жители Московской области с 22 июня могут оставить свои предложения по определению «зеленых зон» в своих городах. После голосования самые популярные внесут в Региональную геоинформационную систему (РГИС). Это поможет сохранить территории для жителей и не допустить застройки.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева на территории Московской области ведется работа по нанесению „зеленых зон“ на карту, чтобы жестче контролировать строительство на данных территориях и не допустить появления торговых центров вместо скверов и зон, где люди привыкли отдыхать», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что в систему РГИС уже внесли первые такие зоны. Среди них дворы, городские пространства с деревьями, места прогулок с детьми и занятий спортом.

«Одновременно с этим процессом нам важно получить мнение жителей городов, непосредственных пользователей данных зеленых территорий, чтобы обеспечить защиту любимых мест от застройки», — подчеркнул Разин.

По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, предложить свою территорию, свободную от застройки, смогут все жители Подмосковья.

«Каждый житель Подмосковья может предложить три зеленые территории в своем округе. Для этого нужно зайти на портал „Добродел“, выбрать в голосовании свой городской округ, поставить точку на карте, которая соответствует любимой „зеленой зоне“, и написать пару слов, почему данная зона важна», — уточнила министр.

Предложения от жителей принимают с 22 июня по 18 июля. Отдать свой голос можно на портале «Добродел».