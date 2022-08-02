Жители Подмосковья смогут проголосовать за дополнительный комплекс работ на дорогах до 31 августа

На подмосковном портале «Добродел» началось новое голосование. Люди смогут отдать свой голос за комплекс дополнительных работ, которые будут проводиться на дорогах Московской области. Например, можно попросить установить в определенном месте новую остановку или сделать тротуар, восстановить разметку или спилить засохшие деревья.

Голосование продлится до 31 августа, в таком формате оно проходит впервые. В нем участвуют более 58 тысяч дорог, расположенных во всех округах Подмосковья. На портале представлены 10 категорий дополнительных работ.

«Ежедневно специалисты будут обрабатывать поступившие голоса, выбирать участки в каждом из муниципалитетов, за которые более активно голосуют. На этих участках в режиме реального времени будут проводить работы. Если выбранный комплекс работ включает в себя более сложные мероприятия, такие как строительство тротуара или остановочного павильона, то сроки будут пролонгированы, так как требуется время для проектировочных работ», — пояснил министр транспорта Алексей Гержик.

В МТДИ рассказали о некоторых работах, которые можно выбрать в голосовании. Это восстановление разметки на дороге или переходе, замена поврежденных знаков, обустройство ливневых канализаций, ремонт тротуаров, а также установка дорожных неровностей в тех местах, где движение может оказаться опасным.

Ранее стало известно, что программу расчистки прудов и озер в Подмосковье на 2022 год выполнят на 100%. Об этом сообщил губернатору Андрею Воробьеву министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. В этом году в порядок приведут 107 прудов. Глава региона выразил надежду на то, что перемены к лучшему происходят не только «на бумаге».