Подмосковье 27 июля 2023, 19:49 Жители Подмосковья смогут проголосовать с помощью «Мобильного избирателя» на выборах в сентябре Фото: unsplash.com

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В этом году механизм «Мобильный избиратель» даст возможность на выборах губернатора Московской области проголосовать на удобном для избирателя участке. При этом регистрация не важна.

Правом можно воспользоваться, подав заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно сделать с 24 июля по 4 сентября в территориальную избирательную комиссию. Они работают с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 14:00. Также заявку можно подать в МФЦ и через портал госуслуг.

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С 30 августа по 4 сентября о желании проголосовать на удобном участке можно заявить в участковую избирательную комиссию. Учреждение работает с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, а в выходные — с 10:00 до 14:00.

С перечнем ТИК можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах .

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