Подмосковье 26 января 2024, 19:10 Жители Подмосковья смогут проголосовать на президентских выборах несколькими способами Жители Подмосковья смогут оформить надомное голосование через Госуслуги РИА «Новости»

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Проголосовать на предстоящих президентских выборах жители Московской области могут несколькими способами: на участке, с помощью ДЭГ или приложения «Мобильный избиратель». Сделать свой выбор на дому возможно лишь по уважительным причинам: состояние здоровья, инвалидность, уход за лицами, нуждающимися в этом.

Всего в Подмосковье почти четыре тысячи избирательных участков. Мособлизбирком определил 58 из них, где могут проголосовать избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства.

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Выборы главы государства в России будут проходить в течении трех дней: с 15 по 17 марта. Для того чтобы проголосовать на участке лично, жителям Подмосковья необходимо взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Участки на выборах в Подмосковье оборудуют КОИБами. Это комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые автоматически подсчитывают голоса. В обиходе их еще называют электронными урнами. Особенность КОИБов в том, что при их использовании исключена фальсификация с «вбросами» и другими нарушениями.

Дома и онлайн

Дистанционное электронное голосование позволяет сделать выбор за кандидата без бумажного бюллетеня, но с использованием программного обеспечения. Важно помнить, что для онлайн-голосования нужна постоянная регистрация в одном из 29 регионов.

«Мобильный избиратель» позволяет проголосовать из любой точки России, независимо от места регистрации. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это также можно через Госуслуги, ТИК или МФЦ. В марте заявку на участие примут и в участковой избирательной комиссии.

Если 15,16 и 17 марта у избирателя в Московской области не будет возможности, например, проголосовать по месту жительства, то он сможет подать заявление и оформить надомное голосование через госуслуги.

Члены участковой избирательной комиссии уточнят удобное время для посещения, а затем придут с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.

Участки на выборах президента России откроются во всех странах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения. Сейчас РФ занялась вопрос обеспечения безопасности членов избиркома и людей, которые будут голосовать за рубежом.