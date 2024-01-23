Подмосковье 23 января 2024, 13:18 Жители Подмосковья смогут проголосовать на любом избирательном участке на выборах президента Artem Priakhin/Keystone Press Agency/globallookpress

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Избиратели из Подмосковья смогут проголосовать на любом участке на выборах президента России — такая возможность появилась благодаря механизму «Мобильный избиратель». Подробнее об этом рассказали в Мособлизбиркоме.

На выборах президента России каждый житель сможет голосовать там, где ему удобно — на любом избирательном участке, вне зависимости от регистрации в паспорте. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

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Сделать это можно разными способами. С 29 января по 11 марта заявления принимают в территориальной избирательной комиссии, в МФЦ и через единый портал «Госуслуги». С 6 по 11 марта заявить о своем намерении голосовать на другом участке можно будет в участковой избирательной комиссии.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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