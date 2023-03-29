Подмосковье 29 марта 2023, 16:37 Жители Подмосковья смогут проактивно получить компенсацию за ОСАГО Министерство социального развития Московской области

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Получить компенсацию ОСАГО в размере 50% теперь можно проактивно в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Данная услуга доступна инвалидам и родителям детей-инвалидов, имеющих показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации. В 2023 году на данную меру поддержки в регионе выделили свыше двух миллионов рублей.

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«Раньше это была бумажная волокита, а теперь все удобно и проактивно. Компенсация будет предоставляться автоматически по данным, полученным из федерального реестра инвалидов», — подчеркнула министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Отмечается, что предзаполненное заявление о предоставлении компенсации будет направляться в личный кабинет получателя услуги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в школах и детсадах региона необходимо внедрять информационные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехнику и другое смарт-оборудование.

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