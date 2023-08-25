Подмосковье 25 августа 2023, 22:36 Жители Подмосковья смогут приобщать записи с камер «Безопасного региона» к материалам дел в полиции Главное управление региональной безопасности Московской области

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Видеозаписи с камер наблюдения системы «Безопасный регион», которые установили в Московской области, можно приобщить к материалам дела в полиции. В этом случае следует позвонить по телефону: 8(498)602-00-01.

При необходимости срок хранения видеозаписей можно продлить. Сейчас в Подмосковье работают более 120 тысяч камер системы.

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Их разместили на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах скопления людей, в парках и скверах и других многолюдных местах.

С начала 2023 года поступило более 420 заявок о продлении срока хранения записей камер.

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