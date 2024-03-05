Подмосковье 05 марта 2024, 12:33 Жители Подмосковья смогут принять участие в тренировке дистанционного голосования на выборах

Читать 360tv в

Общероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования началась на портале госуслуг 5 марта. Жителям Подмосковья рассказали, как можно принять участие в тестировании.

Протестировать систему ДЭГ можно с 5 марта и до 16:00 6 марта. Принять участие смогут те избиратели Подмосковья, которые подали заявление для участия в дистанционном голосовании на выборах президента России и получили статус «Учтено».

Реклама

Тренировка позволит избирателям заранее ознакомиться с процедурой голосования и проверить совместимость своего браузера на соответствие требованиям корректной работы портала. С подробными инструкциями можно ознакомиться на сайте.

Информаторы о выборах президента продолжают свою работу в Подмосковье. Например, помощники участка № 109 в Волоколамске обошли уже 1189 квартир и частных домов. Они рассказывают жителям о предстоящих выборах президента, формах голосования и зарегистрированных кандидатах.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».