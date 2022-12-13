Подмосковье 13 декабря 2022, 17:26 Жители Подмосковья смогут принять участие в патриотической акции «Мост Памяти»

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Патриотический проект «Мост памяти», посвященный 80-й годовщине победы в Сталинградской битве, стартовал в Волгоградской области. Жителей Подмосковья, чьи предки воевали в легендарном сражении, пригласили поучаствовать в акции.

Волгоград превратится в единое арт-пространство 1 и 2 февраля, когда город будет отмечать годовщину великой Сталинградской битвы. Фото и видео будут выводить прямо на здания и сооружения, чтобы каждый житель и каждый гость смог вспомнить о героях. По задумке организаторов проекта «Мост Памяти», важной частью хроники станут подлинные фотографии участников битвы. Жителей Подмосковья призвали отыскать такие в своих семейных архивах. Лица бойцов будут транслировать на больших экранах Волгограда.

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Фотографии и документы можно загрузить на официальный сайт «Бессмертный полк России» с пометкой «Участник Сталинградской битвы». Эти же материалы можно прислать на адрес электронной почты geroi-talingrada@mail.ru.

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