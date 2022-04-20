Жители Подмосковья смогут принять участие в международной премии «Мы вместе»

В 2022 году конкурс проектов национального трека премии пройдет по девяти основным номинациям. Заявочная кампания стартовала 16 марта, она продлится до 12 июня. Торжественная церемония вручения Премии запланирована на 5 декабря 2022 года в рамках Международного форума гражданского участия «Мы вместе».

Основной целью премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Участниками могут стать представители бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеры со всей страны.

В 2021 году национальный трек Премии собрал более 25 тысяч заявок, 118 инициатив получили поддержку организаторов и партнеров Премии, в том числе гранты на реализацию социально полезных проектов на сумму более двух миллионов рублей. Участниками международного трека Премии стали 429 человек из 60 стран мира.

Подать заявку на премию можно на официальном сайте и на платформе ДОБРО.РФ до 12 июня. В пресс-службе напомнили, что участники премии — авторы социальных проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Это граждане старше 14 лет, организации и учреждения. В том числе: волонтеры, НКО, благотворительные фонды, образовательные, культурно-досуговые учреждения, индивидуальные предприниматели, средний и крупный бизнес, СМИ, блогеры и многие другие. Подробная информация размещена на официальном сайте мероприятия.

Международная премия «Мы вместе» запущена по поручению президента России Владимира Путина для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Она посвящена достижению национальных целей развития России. Это продолжение Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», благодаря которой, например, помощь во время пандемии получили около семи миллионов жителей. Премия также является наследием Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России».