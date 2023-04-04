Подмосковье 04 апреля 2023, 14:24 Жители Подмосковья смогут принять участие в международной премии «Мы вместе»

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Жителям Подмосковья предлагают принять участие в третьем сезоне Международной премии «Мы вместе», которая была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Для этого до 15 мая необходимо подать заявку и представить свои социально значимые проекты. Общий грантовый фонд премии в 2023 году составляет 90 миллионов рублей.

Принять участие можно в 11 номинациях в различных сферах, среди которых: помощь гражданам, экология, туризм и другое. В этом году представлена новая номинация «Обучение служением» и спецноминация «Наставничество года».

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К участию приглашают российских и иностранных граждан старше 14 лет, НКО, представителей бизнеса и медиасферы, реализующих общественные инициативы. Защита проектов пройдет очно в Москве. Подать заявку можно на официальном сайте премии.

Победители смогут выбрать наставника из числа членов Оргкомитета, в который входят известные государственные и общественные деятели, а также первые лица страны. Кроме того, они получат грант на реализацию инициативы до трех миллионов рублей и другие призы.

В прошлом году от Московской области на премию было подано 1,5 тысячи заявок, четыре из которых прошли в финал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в окурге появилось свыше 900 новых рабочих мест.

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