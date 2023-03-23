Подмосковье 23 марта 2023, 14:23 Жители Подмосковья смогут принять участие в экологической акции «Вода России» и выиграть наборы волонтера Фото из архива Минэкологии МО.

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Экологическая акция по очистке берегов рек и озер «Вода России» началась в Подмосковье. Первая тысяча участников в волонтерском конкурсе сможет получить подарочные наборы.

В рамках акции 22 марта стартовал конкурс для активистов.

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«Водные объекты являются излюбленным местом отдыха и на них оказывается большая рекреационная нагрузка. К сожалению, на берегах скапливается большое количество мусора. Мы уверены в том, что в ходе субботников удастся сделать водоемы и береговые зоны гораздо чище», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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Заявки и конкурсные работы принимаются до 30 мая. Первые 1000 участников получат наборы волонтера с символикой акции «Вода России». Победители будут оглашены 1 августа.

В прошлом году в мероприятиях «Воды России» приняло участие более шести тысяч подмосковных волонтеров, которые расчистили около 112 километров берегов. На этот год в регионе планируется провести 121 субботник.

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