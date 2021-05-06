Жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Дойти до Берлина»

По всей России с 8 по 19 мая пройдет символическая акция по ходьбе «Дойти до Берлина». В командных соревнованиях могут принять участие и жители Подмосковья. Мероприятие, посвященное Дню Победы, устраивает Лига здоровья нации. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Акция «Дойти до Берлина» стартует 8 мая, она продлится до 19 мая. За это время команды от 20 до 100 человек будут соревноваться в ходьбе. Идея мероприятия в том, чтобы за 12 соревновательных дней участники прошли расстояние от Москвы до Берлина. Победу отдадут команде, которая наберет самое большое среднеарифметическое количество шагов.

Соревнования устраивают, чтобы повысить физическую активность населения. Акция проходит в рамках программы «Человек идущий».

«Наша акция приурочена к празднованию Дня Победы и майским каникулам, продленным с целью противодействия распространению COVID-19», — рассказал вице-президент Лиги здоровья нации, инструктор ЗОЖ Николай Кононов.

Он уточнил, что акция не требуют массовых стартов. Каждый член команды может составить личный график ходьбы. Это позволит соблюсти все меры безопасности и исключить массовые скопления людей.

Подсчет шагов будут вести с помощью мобильного приложения «Человек идущий» на гаджетах участников индивидуально. От каждого члена команды засчитывается не более ста тысяч шагов в день.

Результат будут считать как сумму ежедневных среднеарифметических значений шагов команды за все дни проведения акции.

Все участники акции получат бонусы за шаги. Их можно будет конвертировать в скидки на товары и услуги для здорового образа жизни. Самые активные команды получат призы и подарки от партнеров соревнований.

Зарегистрироваться в акции можно в приложении «Человек идущий».