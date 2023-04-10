Подмосковье 10 апреля 2023, 18:00 Жители Подмосковья смогут презентовать проекты общественных инициатив на всероссийском форуме

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Сбор общественно значимых инициатив для форума «Сильные идеи для нового времени» продлится до 26 апреля. Жители Подмосковья могут направить свои проекты на рассмотрение экспертной комиссии по ссылке.

Лучшие решения отберут для форума до 9 июня, а итоги подведут на очной встрече 28–29 июня 2023 года. Главной целью форума является отбор и реализация 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей до 2030 года.

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Мероприятие организовано автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фондом «Росконгресс».

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