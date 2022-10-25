Жители Подмосковья смогут предложить варианты использования участков на месте снесенных домов | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 17:32 Жители Подмосковья смогут предложить варианты использования участков на месте снесенных домов

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Сбор предложений по использованию территорий на месте снесенных домов открыли на портале «Добродел». Жители Подмосковья смогут поделиться своими идеями благоустройства освобожденных участков.

Всего в регионе свыше тысячи недостроев и аварийных объектов, которые подлежат сносу. На их месте могут появиться сквер, детская или спортивная площадка, а также парковка. Об этом сообщил глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

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«Предложения могут быть абсолютно разными. По итогам голосования будут определены наиболее востребованные и актуальные варианты», — добавил он.

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Оставить предложение можно по ссылке. Для этого нужно выбрать территорию на интерактивной карте и оставить свой комментарий. Владислав Гордиенко добавил, что выбрать можно до пяти локаций. Сбор идей будет продолжаться до 28 февраля следующего года.

Аварийные и недостроенные объекты устраняют в Подмосковье с 2017 года. За это время выявили свыше семи тысяч таких объектов, больше половины из которых уже ликвидировали.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.