Жители Подмосковья смогут предложить варианты использования участков на месте снесенных домов | 360°

25 октября 2022, 17:32
Жители Подмосковья смогут предложить варианты использования участков на месте снесенных домов
Сбор предложений по использованию территорий на месте снесенных домов открыли на портале «Добродел». Жители Подмосковья смогут поделиться своими идеями благоустройства освобожденных участков.
Всего в регионе свыше тысячи недостроев и аварийных объектов, которые подлежат сносу. На их месте могут появиться сквер, детская или спортивная площадка, а также парковка. Об этом сообщил глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.
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«Предложения могут быть абсолютно разными. По итогам голосования будут определены наиболее востребованные и актуальные варианты», — добавил он.
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Оставить предложение можно по ссылке. Для этого нужно выбрать территорию на интерактивной карте и оставить свой комментарий. Владислав Гордиенко добавил, что выбрать можно до пяти локаций. Сбор идей будет продолжаться до 28 февраля следующего года.
Аварийные и недостроенные объекты устраняют в Подмосковье с 2017 года. За это время выявили свыше семи тысяч таких объектов, больше половины из которых уже ликвидировали.
Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.
Благоустройство
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